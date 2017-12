Serena pode encarar Sharapova nas quartas do Aberto da Austrália

Com dúvidas sobre a sua condição física, afinal não disputa uma partida completa desde que caiu nas semifinais do US Open, a norte-americana Serena Williams não terá um caminho fácil para obter o seu 22º título de um dos torneios do Grand Slam. Ao menos foi o que indicou o sorteio, realizado nesta sexta-feira, da chave feminina do Aberto da Austrália.

Serena vai estrear diante da italiana Camila Giorgi, a número 35 do mundo e tenista melhor ranqueada entre as que não serão cabeças de chave em Melbourne. Mas ao menos a líder do ranking da WTA está em vantagem de 2 a 0 no confronto direto com a italiana.

A primeira cabeça de chave que Serena deverá ter pela frente em Melbourne deverá ser a eslovaca Anna Schmiedlova, 27ª pré-classificada, na terceira rodada. Nas oitavas de final, a norte-americana poderá encarar uma ex-número 1 do mundo, a dinamarquesa Caroline Wozniacki, que vai estrear diante da casaque Yulia Putintseva.

Na rodada seguinte, Serena poderá cruzar com mais uma tenista que já liderou o ranking da WTA, a russa Maria Sharapova, a atual número 5 do mundo, que também vem sofrendo com problemas físicos. Para isso, porém, a russa terá que avançar numa chave em que vai estrear diante da japonesa Nao Hibino e poderá duelar com a suíça Belinda Bencic, 12ª cabeça de chave, nas oitavas de final.

No outro lado da chave, a romena Simona Halep vai estrear no Aberto da Austrália diante de uma tenista vinda do qualifying. E em sua rota até as semifinais, a número 2 do mundo poderá duelar com duas ex-líderes do ranking, a sérvia Ana Ivanovic, nas oitavas de final, e a norte-americana Venus Williams, nas quartas de final. A espanhola Garbiñe Muguruza, a alemã Angelique Kerber e a bielo-russa Victoria Azarenka são potenciais adversárias nas semifinais em Melbourne.

TELIANA

Número 46 do mundo, a brasileira Teliana Pereira vai estrear no Aberto da Austrália diante da romena Monica Niculescu, 38ª colocada no ranking. Elas já se enfrentaram uma vez, com vitória da tenista europeia.

Em caso de vitória, a brasileira vai encarar a alemã Andrea Petkovic, cabeça de chave número 22, ou a russa Elizaveta Kulichkova, na segunda rodada em Melbourne. Teliana duelou com Petkovic neste ano no Torneio de Brisbane e perdeu.