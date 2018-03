Serena: pouca roupa e muito tênis Serena Williams adotou o estilo ´south beach´, pedaço de praia de Miami em que as mulheres arrojam em trajes sumários. Com um short justíssimo, camiseta curta, piercing no umbigo e longos brincos de diamantes e ouro branco, a ex-número 1 do mundo deixou claro que voltou mesmo para arrasar. Estava fora das competições desde o título de Wimbledon do ano passado, e agora já garantiu uma vaga nas semifinais do torneio de Key Biscayne ao superar facilmente a norte-americana Jill Graybas por 6/0 e 6/ 1. A nova roupa de Serena voltou a ser assunto. No início do torneio apareceu com um vestido branco e prateado, que definiu como ´hollywoodiano´ e muito ´fashion´. Era um estilo corset, mas aderiu ao arrojo agora. "Eu me senti muito a vontade. E é isso que importa", respondeu a tenista um pouco enfezada com as últimas coisas que leu nos jornais americanos. Por isso, não esteve tão sorridente e simpática como das outras vezes. O motivo é que Serena tem mesmo razão. Disse que temia pelos últimos acontecimentos no mundo - ataque terrorista em Madri - e receava por falta de segurança nos Jogos Olímpicos de Atenas. Em razão disso, publicaram que a tenista ameaçava não ir a Olimpíada. "Jamais disse que não iria a Atenas", afirmou. "Estou preocupada com os problemas de segurança, mas vou a Olimpíada, em busca de uma medalha como fiz em Sydney."