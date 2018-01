Serena quer ficar invicta em 2003 Depois de dominar completamente o circuito mundial nesta temporada, ganhando inclusive três dos quatro torneios do Grand Slam (Roland Garros, Wimbledon e US Open), a tenista norte-americana Serena Williams promete mais para 2003. ?Meu desejo é passar o ano sem nenhuma derrota?, disse a atual número 1 do ranking. E ela já começou bem. Disputando a Copa Hopman, na cidade australiana de Perth, Serena jogou nesta segunda-feira e derrotou Iroda Tulgaganova, do Usbequistão. ?Estava muito cansada depois do último Grand Slam (US Open, em setembro), mas o descanso meu revitalizou. Pretendo continuar como número um do mundo o maior tempo possível?, afirmou a tenista de 21 anos. Seu primeiro grande objetivo será no Aberto da Austrália, a partir do dia 13 de janeiro. Mesmo porque, em 2002 ela não pôde participar do torneio por estar contundida. ?Um dos sonhos que me falta realizar é conquistar o Aberto da Austrália?, admitiu Serena.