Serena: "revanche" da lesão de 2002 Serena Williams, a inquestionável número 1 do tênis feminino mundial, já tem como primeiro objetivo nesta temporada vencer o Aberto da Austrália, único título ainda não consquistado por ela. A ambição da norte-americana de Michigan não tem limites. Se vencer a competição que começa segunda-feira em Melbourne Park e vai até o dia 26, a tenista será a primeira jogadora a ganhar quatro torneios de Grand Slam consecutivos depois da tenista alemã Steffi Graf - que em 1994 ganhou na Austrália, depois de ter feito excelente campanha nos torneios de Roland Garros, Wimbledon e Estados Unidos no ano anterior. "Meu objetivo este ano é o Aberto da Austrália", disse a número 1 do mundo e dona do título mundial absoluta do tênis feminino em 2002. Antes dos três grandes torneios obtidos no ano passado, Serena disputou apenas oito das 13 partidas na Austrália, ficando de fora das quartas-de-final por causa de uma lesão no tornozelo. Serena, a mais nova das Williams, liderou a Copa Hopman em Perth, na Austrália, sem pender um único set na primeira semana deste mês. Uma de suas vítimas foi a belga Kim Clijsters, a última jogadora a vencer Serena (na final do Masters). De toda forma, a tenista de Blizen, na Bélgica, quarto tenista do mundo, é a única aspirante a quebrar a ambição da norte-americana de 21 anos. Duas esperanças - A irmã mais velha de Serena, Venus, e ainda Jennifer Capriati - todas norte-americanas e vencedoras das últimas edições do Aberto da Austrália, também são favoritas este ano. Nos duelos entre as irmãs Venus e Serena nas finais, a mais velha, Venus, vem convivendo na sombra da irmã nas quatro finais de Grand Slam que disputaram - duas em Wimbledon e duas nos Estados Unidos. Ainda assim, é a primeira na lista das candidatas a quebrar a hegemonia de sua irmã caçula. Assim como Venus, Capriati reinou em 2001 - ganhou dois grandes torneios e chegou às semifinais em dois. Sonha em manter a glória já obtida e escapar da contemplação às Williams a que ficaram reduzidas as outras jogadoras. Afastadas a suíça Martina Hings e a francesa Amélie Mauresmo (por lesão), as alternativas à derrubada de Serena se reduzem à inspiração da belga Justine Henin ( número 5 do mundo) e das norte-americanas Monica Seles (número 6), Lindsay Davenport (número 9) e Chanda Rubin (10). A espanhola Arantxa Sánchez-Vicario deixou as quadras e, assim, das espanholas, o Aberto da Austrália está reduzido a Conchita Martínez (31º no ranking) em um cenário em que as latinas ainda serão representadas pelas argentinas Paola Suárez (23ª do mundo) e Clarisa Fernández.