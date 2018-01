Serena é a 1ª mulher a levar prêmio de revista americana em 30 anos

Serena Williams ganhou nesta segunda-feira o prêmio de Personalidade Esportiva do ano, concedido pela tradicional revista americana Sports Illustrated. A tenista norte-americana se tornou a primeira mulher a levar o prêmio em 30 anos. A última havia sido a Mary Decker, em 1983.

"Ela é a pessoa que mais merecia este prêmio. Teve um grande ano, o jeito que venceu seus torneios, o fato de ela vir fazendo isso por tanto tempo e num nível tão elevado", afirmou Paul Fichtenbaum, editor da revista. "Ela era uma candidata maravilhosa num ano de candidatos maravilhosos", disse o jornalista, sem citar o nome dos concorrentes.

Serena dominou o circuito feminino de tênis com facilidade neste ano. Número 1 do ranking com ampla vantagem diante das rivais, a norte-americana de 34 anos venceu 53 das 56 partidas disputadas neste ano. E faturou três dos quatro torneios de Grand Slam da temporada - no US Open, em casa, caiu na semifinal.

Ela conquistou outros três torneios, de menor expressão, numa temporada encerrada de forma precoce em razão de desgaste físico. Serena finalizou seu ano logo após o US Open, no início de setembro. Poderia ter obtido outros títulos nos dois meses restantes do circuito - ficou de fora até do Masters da WTA, que reúne as oito melhores tenistas do ano.

"Este ano foi espetacular", comemorou Serena, ao receber o anúncio do prêmio. "O fato de a Sports Illustrated reconhecer meu trabalho duro, dedicação e determinação me dá esperança de seguir em frente e fazer ainda melhor", declarou a líder do ranking, considerada uma das melhores tenistas da história.

Ao faturar o prêmio da revista, Serena entrou numa seleta lista de atletas que já conta com tenistas como Billie Jean King, Chris Evert e Arthur Ashe, além de esportistas brilhantes de outras modalidades, como Muhammad Ali, Michael Jordan e Michael Phelps.