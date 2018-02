Serena segue absoluta no ranking A tenista Serena Williams segue tranqüila na liderança do ranking mundial da WTA. Na lista, publicada nesta segunda-feira, dois dias após conquistar mais um título em Key Biscayne, a norte-americana aparece na primeira posição com 6.842 pontos seguida de sua irmã, Venus, com 4.839. Em terceiro e quarto vêm as belga Kim Clijsters, com 4.585, e Justine Henin, com 3.643. As norte-americanas Lindsay Davenport e Jeniffer Capriati aparecem na quinta e sexta colocação, respectivamente. Confira as dez primeiras do ranking da WTA: 1) Serena Williams (USA) - 6.842 pontos 2) Venus Williams (USA) - 4.839 pontos 3) Kim Clijsters (BEL) - 4.585 pontos 4) Justine Henin (BEL) - 3.643 pontos 5) Lindsay Davenport (USA) - 2.911 pontos 6) Jennifer Capriati (USA) - 2.898 pontos 7) Amelie Mauresmo (FRA) - 2.689 pontos 8) Chanda Rubin (USA) - 2.524 pontos 9) Daniela Hantuchova (SVK) - 2.479 pontos 10) Jelena Dokic (IUG) - 2.414 pontos