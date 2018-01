Serena segue líder do ranking mundial A tenista norte-americana Serena Williams segue inabalável na liderança do ranking mundial da WTA, divulgado nesta segunda-feira, com 7.055 pontos seguida da belga Kim Clijsters com 4.585 contra 4.555, da irmã Venus, terceira colocada. Confira o ranking mundial da WTA: 1) Serena Williams (EUA) - 7.055 pontos 2) Kim Clijsters (BEL) - 4.585 pontos 3) Venus Williams (EUA) - 4.555 pontos 4) Justine Henin (BEL) - 3.910 pontos 5) Lindsay Davenport (EUA) - 3.304 pontos 6) Jennifer Capriati (EUA) - 2.883 pontos 7) Amelie Mauresmo (FRA) - 2.687 pontos 8) Chanda Rubin (EUA) - 2.524 pontos 9) Daniela Hantuchova (ESQ) - 2.512 pontos 10) Jelena Dokic (IUG) - 2.279 pontos