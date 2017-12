Serena segue tranqüila na liderança A tenista norte-americana Serena Williams manteve a liderança tranqüilado ranking da WTA, segundo a lista divulgada nesta segunda-feira. Serena acumula 6 mil pontos, contra 4,8 mil de sua irmã, Venus, a segunda colocada. A também norte-americana Jennifer Capriati segue em terceiro. Veja as 10 melhores do ranking e as posições das tenistas brasileiras. O número entre parênteses indica a posição da tenista na semana anterior. 1. (1) Serena Williams (EUA) 6,099 pontos 2. (2) Venus Williams (EUA) 4,844 3. (3) Jennifer Capriati (EUA) 3,576 4. (4) Amelie Mauresmo (FRA) 3,121 5. (5) Kim Clijsters (BEL) 3,071 6. (8) Justine Henin (BEL) 2,942 7. (7) Monica Seles (EUA) 2,796 8. (6) Jelena Dokic (IUG) 2,599 9. (9) Daniela Hantuchova (ESL) 2,550.75 10. (10) Lindsay Davenport (EUA) 2,457 Brasileiras 318. (319) Carla Tiene 59,50 319. (324) Maria Fernanda Alves 59,25 420. (423) Vanessa Menga 34,25 446 (443) Joana Cortez 29,50 450 (451) Letícia Sobral 29,00.