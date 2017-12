Serena sobe no ranking mundial da WTA A ascensão da norte-americana Serena Williams no ranking mundial da WTA foi a principal alteração na publicação da lista nesta segunda-feira. Ele ultrapassou a compatriota Jennifer Capriati e agora é a oitava colocada, com 2.597 pontos. A líder é Lindsay Davenport, dos EUA, com 4.546. Em segundo está a francesa Amelie Mauresmo, com 4.370. Confira o ranking mundial da WTA: 1) Lindsay Davenport (USA) - 4.546 pontos 2) Amelie Mauresmo (FRA) - 4.370 pontos 3) Anastasia Myskina (RUS) - 3.750 pontos 4) Elena Dementieva (RUS) - 3.491 pontos 5) Svetlana Kuznetsova (RUS) - 3.445 pontos 6) Justine Henin-Hardenne (BEL) - 3.195 pontos 7) Maria Sharapova (RUS) - 2.808 pontos 8) Serena Williams (USA) - 2.597 pontos 9) Jennifer Capriati (USA) - 2.596 pontos 10) Venus Williams (USA) - 2.332 pontos