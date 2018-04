Serena sofre, mas é campeã em Pequim A tenista norte-americana Serena Williams conquistou neste domingo o título do Aberto de Tênis de Pequim ao derrotar russa Svetlana Kuznetsova por dois sets a um, de virada. As parciais foram de 4-6, 7-5 e 6-4. A russa, que recentemente venceu o US Open, teve dois match points com 5-4 no segundo set, mas não conseguiu fechar o jogo. Serena foi obrigada a ganhar três games consecutivos para forçar o terceiro set. Kuznetsova ainda esboçou reação nesse terceiro set, chegando a quebrar o serviço de Serena uma vez, mas a americana se impôs e conseguiu vencer. Apesar do título, Serena deverá seguir em 10º lugar do ranking mundial. Kuznetsova também permanecerá na quinta posição.