Serena sofre para vencer em Paris Serena Williams livrou-se de uma prematura eliminação em Roland Garros, ao sair de uma situação difícil diante da russa Maria Kirilenko e vencer apenas num terceiro e equilibrado set, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/4. A onda de surpresas por pouco não atingiu a tenista norte-americana, que em Paris, ao tentar fazer moda, ganhou o apelido de "pantera cor-de-rosa" por usar um ousado modelo rosa, que acentua sua exuberante forma e causa espanto. Serena não vem de bons resultados, desde que passou por problemas no joelho. Mesmo como número 7 do ranking mundial, ela foi designada cabeça-de-chave número 2 de Roland Garros e, por pouco, não perdeu para a 100ª do mundo, Kirilenko, uma das muitas revelações do Leste Europeu.