Serena também abandona torneio Depois de Andre Agassi desistir de disputar o Aberto da Austrália por causa de uma contusão, agora foi a vez da norte-americana Serena Williams também abandonar o torneio antes mesmo da estréia. Alegando uma contusão no tornozelo, ela anunciou que não jogará o primeiro Grand Slam da temporada, que começou na noite deste domingo, em Melbourne. Serena sofreu a lesão durante a disputa do Torneio de Sydney, na semana passada, quando enfrentava a norte-americana Meghann Shaughnessy. Na ocasião, ela deixou a partida para não comprometer sua participação no Aberto da Austrália. Serena até chegou a dizer que jogaria contra a espanhola Conchita Martinez mesmo sentindo a contusão, pois não queria abandonar o Grand Slam. Mas acabou desistindo.