Serena tem 2º título em Grand Slam Serena Williams, de 20 anos, conquistou neste sábado seu segundo título de Grand Slam. O primeiro havia sido em 99 contra Martina Hingis no US Open. A tenista norte-americana fez uma final histórica contra sua irmã Venus de 21 anos - completará 22 dia 17 -, na Quadra Central de Roland Garros, em Paris. Serena marcou 7/5 e 6/3. Neste domingo, às 9h de Brasília, com transmissão da Rede Record (narração de Rui Viotti e comentários do técnico Marcelo Meyer), o espanhol Juan Carlos Ferrero enfrentará o compatriota Albert Costa. É a primeira vez que eles chegam à final de Roland Garros. Antes das Williams, somente as inglesas Maud Watson e Lillian Watson haviam feito a final de Wimbledon, em 1884, e Maud ganhou por 6/8, 6/3 e 6/3. Se não bastasse isso, as norte-americanas Venus e Serena são negras, o que não é comum no tênis. Elas são fortes e chegaram para marcar o esporte. Mas o resultado de Paris deve fazer aumentar as especulações em relação à forma como o pai Richard dirige a carreira das filhas. Venus possui quatro títulos de Grand Slam: dois de Wimbledon e dois do Aberto dos Estados Unidos - em Nova York, no ano passado, as duas fizeram a final da competição e Venus venceu por 6/2 e 6/4. No ano passado, Serena havia chegado às quartas-de-final de simples em Roland Garros. Ranking - Em duplas, sempre com a irmã, ela já havia vencido o Aberto da Austrália (2001), Wimbledon e Olimpíada de Sydney (2000), o próprio Roland Garros e o Aberto dos Estados Unidos (1998). Serena já havia demonstrado seu bom volume de jogo em quadra de saibro há duas semanas, quando foi campeã em Roma. Nesta segunda-feira, Venus, mesmo tendo perdido, vai aparecer como número 1 do mundo. Serena pulará do número 3 para o segundo lugar no ranking. Venus tem cinco vitórias e três derrotas para a irmã. Mas este ano Serena derrotou a mais velha nas duas vezes que se enfrentaram, em Key Biscayne e agora em Paris. Venus teve 5/3 no primeiro set da decisão deste sábado, mas perdeu todos os pontos seguintes, deixando a irmã virar o placar: 7/5. Depois disso, Venus não foi mais a mesma e perdeu a série seguinte por 6/3. Venus fez 47 erros não forçados e nove duplas faltas. A campeã também cometeu muitos erros: 54 e cinco duplas faltas. No ano passado, a norte-americana Jennifer Capriati derrotou a belga Kim Clijsters na final de Roland Garros, marcando 1/6, 6/4 e 12/10.