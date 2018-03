Serena tritura austríaca em 40 minutos A tenista norte-americana Serena Williams, número 1 do ranking mundial, precisou de apenas 40 minutos para eliminar a austríaca Barbara Schett, nesta sexta-feira, por 2 sets a 0, com um duplo 6/0. A adversária de Serena nas oitavas-de-final será a japonesa Ai Sugiyama, que, nesta sexta-feira, derrotou a norte-americana Meghann Shaughnessy por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.