Serena vai à semifinal e Safina é eliminada em Sydney

A norte-americana Serena Williams, líder do ranking mundial, confirmou o seu favoritismo com tranquilidade nesta quarta-feira, nas quartas de final do Torneio de Sydney, na Austrália, ao bater a russa Vera Dushevina por 2 sets a 0, com duplo 6/2.

Com o resultado, Serena jogará por um lugar na decisão contra a francesa Aravane Rezai, que nesta quarta arrasou a italiana Flavia Pennetta por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0, e também passou para a semifinal.

Mas, se Serena avançou sem problemas, a russa Dinara Safina, segunda cabeça de chave, acabou dando adeus a Sydney ao ser derrotada pela compatriota Elena Dementieva por 2 sets a 0, com 6/2 e 6/3.

Em busca de um lugar na decisão, Dementieva enfrentará a bielo-russa Victoria Azarenka, que derrotou a eslovaca Dominika Cibulkova por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 2/6, 6/2 e 7/5.

Disputado em piso sintético, o Torneio de Sydney distribui US$ 600 mil em prêmios e serve de preparação para o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano, que começa na próxima segunda-feira.