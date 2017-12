Serena vai às oitavas-de-final A tenista norte-americana Serena Williams já está nas oitavas-de-final do Masters Series de Miami, que distribui cerca de US$ 3 milhões em prêmios. Neste domingo, ela derrotou a eslovena Katarina Srebotnik com facilidade, por 2 sets a 0 (6/1 e 6/0). Agora, sua adversária sairá do confronto entre Meghann Shaughnessy e Melissa Irvin, ambas dos Estados Unidos.