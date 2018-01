Serena vence a primeira na Austrália A tenista norte-americana Serena Williams precisou nesta terça-feira de duas horas de partida para superar a francesa Emilie Loit por 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 7-6 (7/5) e 7-5. A tenista número 1 do mundo vai enfrentar na próxima fase a belga Els Callens. Entre outras favoritas ao título do primeiro Grand Slam do ano, a belga Kim Clijsters derrotou a norte-americana Samantha Reeves por 2 sets a 0 e a norte-americana Monica Seles bateu a eslovaca Lubomira Kurhajcova pelo mesmo placar.