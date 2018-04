Serena vence alemã de virada e vai à 3ª rodada em Roland Garros

A norte-americana Serena Williams precisou de uma virada para se garantir na terceira rodada de Roland Garros. Nesta quinta-feira, a número 1 do mundo avançou ao derrotar a alemã Anna-Lena Friedsam, apenas a 105ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/3, em 1 hora e 57 minutos.

Campeã de Roland Garros em 2002 e 2013, Serena já superou a sua campanha do ano passado em Paris, pois havia sido eliminada na segunda rodada pela espanhola Garbiñe Mugurza. E a sua próxima adversária sairá do duelo entre a bielo-russa Victoria Azarenka e a checa Lucie Hradecka.

Após ser surpreendida por Friedsam no primeiro set, quando a alemã conseguiu três quebras de serviço, Serena se impôs nas parciais seguintes. A norte-americana converteu os quatro break points que teve nos sets posteriores, sendo dois em cada, e fechou a partida, avançando no Grand Slam francês.

Já a checa Petra Kvitova, número 4 do mundo, voltou a ter dificuldades em Roland Garros, mas se garantiu na terceira rodada ao derrotar a espanhola Silvia Soler Espinosa, 97ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/4 e 6/2.

Assim como na estreia, a checa precisou de três sets para avançar em Paris, mas ao menos ela já igualou a sua campanha nas duas edições anteriores do torneio. Sua próxima oponente será a romena Irina Begu (30ª colocada) que bateu a croata Anna Konjuh (6/2 e 6/0).

Também nesta quinta, a dinamarquesa Caroline Wozniacki foi eliminada na segunda rodada de Roland Garros. A número 5 do mundo perdeu para a alemã Julia Goerges, 72ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4). Agora Goerges terá pela frente a norte-americana Irina Falconi (85ª colocada no ranking), que bateu a casaque Sesil Karantatcheva (3/6, 6/1 e 6/2).

Vice-campeã de Roland Garros em 2012, a italiana Sara Errani, número 17 do mundo, passou à terceira fase ao vencer a alemã Carina Witthoeft (56ª), por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/2. Sua próxima oponente será a alemã Andrea Petkovic, número 10 do mundo, que venceu a espanhola Lourdes Lino (61ª) por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/4.

Em uma batalha de 3 horas e 49 minutos entre duas campeãs de Roland Garros, a italiana Francesca Schiavone (92ª), que levou a taça em 2010, bateu a russa Svetlana Kuznestova (18ª), que faturou o torneio em 2009, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (11/13), 7/5 e 10/8.

O terceiro set foi o mais longo do duelo, com 1 hora e 33 minutos, nove quebras de serviço e o triunfo de Schiavone. Agora a italiana vai encarar a romena Andreea Mitu, número 99 do mundo, que eliminou a checa Karolina Pliskova, 12ª colocada no ranking, com um triunfo por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (11/13), 7/5 e 10/8.