Serena vence austríaca em Tóquio Em sua primeira partida após a conquista do título do Aberto dos Estados Unidos, a tenista norte-americana Serena Williams estreou no Torneio de Tóquio, no Japão, com uma fácil vitória sobre a austríaca Patricia Wartusch, por 2 sets a 0, parciais de 6/0 e 6/2. Nas outras partidas do torneio, também pela primeira rodada, a argentina Clarisa Fernández superou a húngara Petra Mandula por 2 a 0 (7/5 e 6/2), enquanto a russa Elena Likhovtseva bateu a espanhola Aranxta Sánchez Vicario por 2 a 1 (6/2, 6-7 e 6/4). Pela segunda rodada, a australiana Nicole Pratt bateu a espanhola Gala León García por 2 sets a 0 (6/3 e 7/6).