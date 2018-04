Serena vence Azarenka e enfrenta Na Li nas semifinais

A norte-americana Serena Williams avançou às semifinais do Aberto da Austrália nesta quarta-feira ao derrotar a bielo-russa Victoria Azarenka por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/4) e 6/2. Agora, ela vai enfrentar a chinesa Na Li por uma vaga na decisão do primeiro Grand Slam da temporada.

Depois de perder o primeiro set, Serena teve o seu saque quebrado na segunda parcial duas vezes. Perdendo por 4/0, a norte-americana empreendeu uma reação, vencendo cinco games consecutivos para se recuperar e empatar a partida. O set decisivo foi completamente dominado por Serena, que triunfou por 6/2.

Já Venus Williams não conseguiu repetir o mesmo desempenho da irmã e foi eliminada por Na Li nas quartas de final do Aberto da Austrália. A chinesa venceu o duelo, que teve 110 erros não-forçados, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (7/4) e 7/5.

Assim, Na Li alcança pela primeira vez uma semifinal de Grand Slam. Além disso, esta é a primeira ocasião na história que duas tenistas chinesas estão entre as quatro melhores tenistas de um dos quatro principais torneios do circuito. A outra semifinal será disputada entre a belga Justine Henin, ex-número 1 do mundo, e a chinesa Jie Zheng.