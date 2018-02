Serena vence Capriati e vai à semifinal Bicampeã do torneio, Serena Williams mostrou estar em estupenda forma ao precisar de apenas 45 minutos para liquidar a também norte-americana Jennifer Capriati por 6/1 e 6/1. Depois de ter perdido o primeiro game, no saque da adversária, Serena iniciou uma série de golpes violentos, disparou tiros como uma metralhadora, e marcou oito games seguidos. "Até eu fiquei surpresa com minha atuação", admitiu Serena logo após a partida. "Estava muito, muito concentrada e tudo que tentava dava certo". Com esta classificação para as semifinais, Serena diz que coloca no passado a recente eliminação nas quartas-de-final de Roland Garros e repete o que vem dizendo desde o início do campeonato. "Sinto que estou novamente em grande forma". A próxima vítima de Serena poderá ser Amelie Mauresmo, que, como de costume, mostrou o melhor e o pior do tênis num mesmo jogo, para superar a argentina Paola Suarez por 6/0, 5/7 e 6/1. Na outra semifinal, a norte-americana Lindsay Davenport terá pela frente a russa Maria Sharapova.