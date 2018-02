Serena vence Clijsters e vai à final Serena Williams chegou a mais uma final na sua vitoriosa carreira. Líder do ranking mundial, a tenista norte-americana ganhou nesta quinta-feira da belga Kim Clijsters, que era a cabeça-de-chave número 3 do Masters Series de Miami. Ela precisou de 80 minutos para fazer 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. A adversária de Serena na final do Masters Series de Miami será definida ainda nesta quinta-feira, no confronto entre as norte-americanas Chanda Rubin e Jennifer Capriati.