Serena vence e avança no US Open A tenista norte-americana Serena Williams venceu nesta quarta-feira com facilidade a checa Denisa Chladkova por 2 sets a 0, com um duplo 6-1, e avançou à terceira rodada do US Open 2001. Ela vai enfrentar agora a eslovaca Martina Sucha, que passou pela espanhola Eva Bes. A compatriota de Williams, Lindsay Davenport, também venceu. Ela derrotou, em apenas 42 minutos, a francesa Emilie Loit por 2 sets a 0, com parciais de 6-0 e 6-2. Sua próxima rival será a espanhola Angeles Montolio, que ganhou da holandesa Miriam Oremans. Em outros jogos do Aberto dos Estados Unidos a checa Daja Bedanova bateu a croata Silvija Talaja por 6-1 e 6-3 enquanto a norte-americana Meghann Shaughnessy eliminou a sueca Asa Carlsson por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/4) e 6-3.