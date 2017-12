Serena vence e é a única norte-americana viva em Paris

Serena Williams ratificou nesta sexta-feira a impressão de que está voltando a seus melhores dias, ao se classificar para as oitavas-de-final de Roland Garros com uma vitória sem muita dificuldade diante da holandesa Michaela Krajicek, sua fã confessa, por 6/3 e 6/4. "Não acho que tenha jogado bem, e se quiser ter chances, vou ter de melhorar em algum momento", admitiu Serena, a última norte-americana viva nas disputas de simples em Paris. Os homens foram embora todos na primeira rodada, e sua irmã Venus foi eliminada horas antes, pela sérvia Jelena Jankovic, que marcou 6/4, 4/6 e 6/1. "Fiquei muito cansada no fim do jogo, o saibro exige demais", lamentou Venus, que se recupera de uma lesão. A número 1 do mundo, Justine Henin, segue na trilha do tricampeonato. No dia de seu aniversário, marcou 6/2 e 6/3 na italiana Mara Santangelo e já está nas oitavas-de-final, onde enfrenta a austríaca Sybille Bammer. Espera que, até lá, consiga se recuperar das dores estomacais que a atrapalharam durante o jogo. "Foi muito difícil, tive de lutar por cada ponto e estou feliz por ter terminado logo", afirmou. Neste sábado, a número 2 do mundo, Maria Sharapova, abre a rodada num duelo russo contra Alla Kudryatseva. Depois, a francesa Amelie Mauresmo enfrenta e checa Lucie Safarova.