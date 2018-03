Serena vence e elimina Capriati A tenista número 1 do mundo, a norte-americana Serena Williams, confirmou seu favoritismo e derrotou nesta terça-feira sua compatriota Jennifer Capriati em partida válida pelas quartas-de-final do Torneio de Wimbledon. Cabeça-de-chave número 1, Serena venceu de virada, com parciais de 2-6, 6-2 e 6-3. Nas semifinais, Serena vai enfrentar a vencedora do confronto entre a belga Justine Henin-Hardenne e a russa Svetlana Kuznetsova, jogam ainda nesta terça. A outra semifinal já está definida: Venus Williams vai enfrentar a belga Kim Clijsters.