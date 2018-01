Serena vence e faz final com irmã Ninguém pode com elas no tênis feminino. As irmãs Williams irão disputar neste sábado a final do US Open pelo terceiro ano consecutivo, em Nova York. Dos quatro torneios do Grand Slam na temporada, as norte-americanas Venus e Serena duelaram pelo título nos três últimos: Roland Garros, Wimbledon e agora, nos Estados Unidos - Capriati venceu na Austrália. Na duas vezes anteriores, deu Serena, o que lhe garantiu a liderança do ranking mundial, na frente de sua irmã mais velha, a segunda colocada. Nas semifinais desta sexta-feira, Venus teve mais trabalho. Derrotou a francesa Amelie Mauresmo por 2 sets a 1 (6/3, 5/7 e 6/4), em 1 hora e 58 minutos de jogo. Já Serena conseguiu fazer 2 a 0 (6/3 e 7/5) sobre a também norte-americana Lindsay Davenport, em 1 hora e 22 minutos. Além de tentar a revanche contra Serena, depois das derrotas nas finais de Roland Garros e Wimbledon, Venus busca o tricampeonato do US Open - ganhou também em 2000 e 2001. Já a irmã mais nova do clã Williams vai atrás do seu segundo título no torneio, depois de ter vencido em 99.