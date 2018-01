Serena vence e faz ?slam? próprio O sonho se concretizou e Serena Williams conquistou o que batizou de "Serena Slam" ao ganhar o título do Aberto da Austrália, após vencer sua irmã mais velha, Venus, num jogo equilibrado, com parciais de 7/6 (7/4), 3/6 e 6/4, disputado com o teto da Rod Laver Arena fechado, em razão da alta temperatura de 40 grau. Com mais este título, Serena faz história na Austrália, como uma das poucas tenistas a ganhar seguidamente os quatro títulos do Grand Slam. A última a realizar este feito foi Steffi Graf em 1994, quando ganhou na Austrália, depois de ter vencido no ano anterior os troféus de Roland Garros, Wimbledon e US Open. Para os mais puristas, fechar o Grand Slam é somente quando uma tenista é coroada campeã dos quatro maiores torneios numa mesma temporada. Isso só aconteceu com Steffi Graf em 1988, Margareth Court, em 70, e Maureen Connoly, em 53. Outras, como Martina Navratilova já ganharam os quatro troféus seguidos, mas não no mesmo calendário. "Estou realmente muito emocionada", disse Serena, que nestas últimas quatro conquistas - Austrália, US Open, Wimbledon e Roland Garros - sempre teve a irmã mais velha, Venus, aplaudindo suas vitórias do outro lado da quadra. "Acho inacreditável ver meu nome ao lado de grandes estrelas do tênis mundial." Pelo título, Serena Williams embolsou um cheque de US$ 854 mil e se consolida como a número 1 do tênis mundial. Na decisão em Melbourne Park, voltou a contar com a sorte, como já havia acontecido em outras partidas da vitoriosa campanha. No primeiro set , por exemplo, Venus chegou a sacar para fechar a série e acabou desperdiçando a chance. Mas no final, prevaleceu uma das maiores armas de Serena, a sua garra e com muita luta levantou mais um troféu importante na carreira. Curiosamente, esta foi a primeira final feminina da Austrália a ser disputada sob teto fechado, justamente por causa das novas regras do torneio, com a temperatura alcançando a 40 graus centígrados. Em 1988, Steffi Graf ganhou de Chris Evert jogando com a quadra fechada, mas isso só aconteceu depois de partida ter começado, por causa das chuvas.