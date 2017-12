Serena vence e vai à final em Miami A mais nova das irmãs Williams, Serena, de 20 anos, é a primeira finalista do Masters Series de Miami, depois de derrotar Venus, de 21 anos, por tranqüilos 6/2 e 6/2. O resultado foi tão fácil que provocou novamente comentários de que houve mais uma vez a influência do pai das jogadoras, Richard Williams, determinando antes do encontro quem sairia vencedora. A idéia é de favorecimento a tenista que estivesse em melhores condições de ganhar o título e, portanto, a outra irmã facilitaria o resultado para não provocar muito desgaste físico. Na rodada anterior, Venus teve um difícil desafio diante da russa Elena Dementieva, vencendo depois de uma batalha de 3 sets, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/2. Enquanto isso, a irmã mais nova, Serena não encontrou problemas para superar Martina Hingis por 6/4 e 6/0 e, portanto, estaria, segundo o pai, em melhores condições de chegar a final e sair-se campeã. A polêmica voltou a dominar os bastidores do torneio, especialmente pelo fato de Venus estar na segunda posição do ranking mundial, e um título importante como este de Miami poderia ajudá-la a conquistar a liderança do ranking da WTA. A outra finalista sairá do jogo entre as norte-americana Jennifer Capriati e Monica Seles, que conseguiu um belo resultado nas quartas-de-final ao superar a belga Kim Clijsters por 4/6, 6/3 e 6/3. Capriati eliminou a russa Tatiana Panova por 6/2 e 60.