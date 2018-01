Serena vence e vai enfrentar Capriati A tenista norte-americana Serena Williams venceu a búlgara Magdalena Maleeva por dois sets a zero - parciais de 6/2 e 6/1 - e se classificou para as quartas-de-final do torneio de Wimbledon. Nas quartas, Serena terá uma tarefa duríssima pela frente. Vai enfrentar a sua compatriota Jennifer Capriati, que passou pela francesa Sandrine Testud também por dois a zero: 6/1 e 6/2. Capriati venceu os dois primeiros Grand Slam da temporada - na Austrália e Roland Garros. A cabeça-de-chave número 3, a norte-americana Lindsay Davenport confirmou seu favoritismo e venceu a iugoslava Jelena Dokic por dois sets a zero - parciais de 7/5 e 6/4. Ainda nesta segunda-feira, a belga Kim Clijsters teve dificuldade, mas derrotou a americana Meghann Shaughnesy por 2 a 0 - parciais de 7/6 (7-2) e 7/6 (7-5).