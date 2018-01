Serena vence e vai enfrentar Mauresmo A tenista norte-americana Serena Williams venceu neste domingo em Paris a resistente japonesa Ai Sugiyama, em pouco mais de uma hora e meia, por 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-3, e se classificou às quartas-de-final do torneio. Ela terá um páreo duro diante da francesa Amélie Mauresmo, que eliminou a espanhola Magui Serna por 2 sets a 0, com fáceis parciais de 6-1 e 6-2. No outro jogo da rodada, Justine Henin-Hardene derrotou a suíça Patty Schnyder por 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 2-6 e 6-2.