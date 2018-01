Serena vence e vai pegar Capriati A tenista norte-americana, Serenas Williams, não encontrou dificuldades e nesta segunda-feira, se classificou para as quartas-de-final do Torneio de Wimbledon. Cabeça-de-chave número 1, Serena derrotou a russa Elena Dementieva por dois sets a zero, num duplo 6/2. Na próxima rodada do torneio, ela vai enfrentar a sua compatriota Jennifer Capriati, que passou pela russa Anastasia Myskina. Oitava favorita, Capriati venceu com parciais de 6/2 e 6/3.