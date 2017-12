Serena vence fácil em Wimbledon A tenista norte-americana Serena Williams não teve o menor problema na segunda rodada do Torneio de Wimbledon e nesta quarta-feira pela manhã, venceu a alemã Barbara Rittner por dois sets a zero - parciais de 6/4 e 6/0. Assim como para Rittner, o torneio terminou para a espanhola Virginia Ruano Pascual, que na estréia havia eliminado a número 1, Martina Hingis. Virginia foi derrotada hoje pela russa Lina Krasnoroutskaya por dois a zero - 6/3 e 7/6. A belga Justine Henin, oitava cabeça-de-chave, se recuperou de um início ruim, quando chegou a estar perdendo por três games a zero, e bateu a holandesa a holandesa Kristie Boogert por 5/7, 7/5 e 6/2. O torneio feminino teve ainda os seguintes resultados: Conchita Martinez (ESP) venceu a Sandra Cacic (EUA) por 7/5 e 6/4. Emmanuelle Gagliardi (SUI) vencei Kristina Brandi (EUA) por 6/1 e 6/2. Barbara Schwartz (AUS) venceu Selima Sfar (TUN) por 6/4 e 6/4 e Lisa Raymond (EUA) venceu Karen Cross (ING) por 6/0 e 6/1.