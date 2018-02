Serena vence fácil em Wimbledon Num dia bonito, de sol e calor, Serena Williams recuperou o orgulho da família - depois da derrota de Venus, na rodada anterior - ao avançar para a terceira rodada do torneio de Wimbledon, com fácil vitória sobre a francesa Stephanie Foretz, apenas a número 135 do ranking da WTA, por 6/0 e 6/4. Atual campeã, Serena agora terá pela frente a espanhola Margui Serna, que superou Jane O´Donoghese por 6/3 e 6/3. A eliminação de Venus, pela croata Karolina Sprem, ainda era um assunto bastante comentado. Pela manhã, o árbitro geral, Alan Mills, distribuiu novo comunicado admitindo o erro na contagem do árbitro de cadeira Ted Watts, no tie break do segundo set. Apesar disso, "de acordo com o interesse de ambas as partes, não se falará mais neste assunto", deixando claro que não aceitará recursos, nem sequer pensa em pedir para a partida ser o tie break ser jogado novamente. O engano aconteceu no início do tie break do segundo set. Karolina Sprem sacou em 1 a 2. Seu primeiro serviço saiu, o juiz de linha gritou falta, mas o árbitro de cadeira não deve ter percebido e deu ponto para a croata. Ted Watts determinou então a contagem de 2 a 2. Depois disso, Venus Williams chegou a abrir vantagem de 6 a 3, até perder o desempate por 8 a 6. Venus disse que estava mesmo meio confusa na hora. "Percebi que ela (Karolina Sprem) só teve um saque, mas não prestei atenção na contagem. Estava tudo meio confuso e eu, particularmente, costumo perder a contagem nos tie breaks". Apesar de o comunicado dizer que nada mais vai acontecer com este caso, comenta-se de que Ted Watts será afastado de Wimbledon. Um sintoma é que ele não aparece na escala de árbitros desta sexta-feira.