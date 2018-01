Serena vence fácil na estréia A tenista norte-americana Serena Williams começou bem a defesa do título do Torneio de Wimbledon. Nesta terça-feira a tenista número 1 do mundo venceu a compatriota Jill Craybas por dois sets a zero, com parciais 6-3, 6-3 e avançou para a segunda rodada sem problemas. A servia-montenegrina Jelena Dokic também avançou ao derrotar a britânica Elena Baltacha em três sets: 6-3, 1-6, 6-4 e a russa Elena Dementieva passou pela alemã Angelika Roesch - 6-2 e 6-1. A rodada teve ainda os seguintes resultados: Aniko Kapros (HUN) 2 x 0 Meghann Shaughnessy (EUA). Laura Granville (EUA) 2 x 0 Alina Jidkova (RUS). Elena Likhovtseva (RUS) 2 x 1 Lindsay Lee-Waters (EUA). Akiko Morigami (JAP) 2 x 0 Tamarine Tanasugarn (TAI). Martina Sucha (ESL) 2 x 1 Gala León García (ESP). Alicia Molik (AUS) 2 x 1 Dinara Safina (RUS).