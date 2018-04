Serena vence fácil na estreia e avança em Toronto Vice-líder do ranking mundial e segunda cabeça de chave no Torneio de Toronto, a norte-americana Serena Williams passou com tranquilidade às oitavas de final da competição nesta quarta-feira à noite. Pela estreia, já na segunda rodada, a número 2 do mundo venceu fácil Yaroslava Shvedova, do Casaquistão, por 2 sets 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em apenas 1h13 de jogo.