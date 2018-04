Serena vence fácil na estréia em NY A tenista norte-americana Serena Williams teve uma estréia tranqüila no US Open - o último torneio do circuito Grand Slam da temporada. Nesta segunda-feira à noite, ela venceu a checa Sandra Kleinova por dois sets a zero. As parciais foram de 6-1 e 6-3. No duelo das russas, Elena Dementieva se deu melhor e venceu Dinara Safina por dois sets a 1, de virada, com parciais de 2-6, 6-1 e 6-2. A búlgara Magdalena Maleeva passou pela italiana Flavia Pennetta (2-6, 6-4 e 6-4) e a suíça Patty Schnyder eliminou a italiana Roberta Vinci em dois sets: 7-6 (7-3) e 6-0. Antes, Jennifer Capriati derrotou a checa Denisa Chladkova e Amelie Mauresmo venceu a norte-americana Marissa Irvin.