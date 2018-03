Serena vence fácil na estréia em Roma A tenista norte-americana Serena Williams não encontrou problemas em sua estréia no Torneio de Roma, ao derrotar a checa checa Klara Koulavova por dois sets a zero. Número 1 do mundo e principal favorita ao título, Serena venceu com parciais de 6-4 e 6-3. Agora, ela vai enfrentar a vencedora da partida entre a francesa Nathalie Dechy e a sul-africana Amanda Coetzer. Serena defende o título em Roma. Monica Seles também foi bem. Apesar de ter tido mais dificuldades, venceu a suíça Myriam Casanova por dois sets a um, com parciais de 4-6, 6-2 e 6-3. Nas oitavas-de-final vai enfrentar a russa Nadia Petrova. A colombiana Fabiola Zuluaga também avançou ao derrotar a norte-americana Alexandra Stevenson num surpreendente 6-1 e 6-1. Na próxima fase vai enfrentar a norte-americana Jennifer Capriati.