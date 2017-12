Serena vence; Kournikova é eliminada Cabeça-de-chave número 2, a tenista norte-americana Serena Williams não encontrou o menor problema em sua estréia no Torneio de Wimbledon. Williams venceu a australiana Evie Dominikovic, por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/1. A russa Anna Kournikova, no entanto, não teve a mesma sorte e perdeu na estréia para sua compatriota Tatiana Panova por dois a sets a um. As parciais foram de 6/1, 4/6 e 6/4. Também pela primeira rodada. a francesa Sandrine Testud venceu a alemã Anca Barna em três sets: 6/7, 6/4 e 6/1. A rodada teve ainda a vitória de Anne Kremer (LUX) sobre a espanhola Gala León García (6/4 e 6/4). A eslovaca Daniela Hantuchova derrotou a espanhola Cristina Torrens Valero (6/3 e 6/2) e a francesa Mary Pierce venceu a australiana Alicia Molik (6/4 e 4/6) e a norte-americana Jennifer Capriati derrotou a eslovaca Janette Husarova (6/1 e 6/4).