Serena vence mais uma e embala no Torneio de Toronto

A norte-americana Serena Williams conquistou mais uma vitória tranquila no Torneio de Toronto. Nesta quinta-feira, a número dois do mundo passou pela ucraniana Alona Bondarenko por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, e avançou às quartas de final da competição.

Em pouco mais de 1 hora, Serena impôs quatro quebras de saque sobre a adversária, 33.ª do ranking, e encaminhou a vitória. Bondarenko chegou a devolver uma quebra, mas não ameaçou a americana, embalada na competição.

Nas quartas, Serena vai enfrentar a croata Lucie Safarova, que veio do qualifying e eliminou a sérvia Ana Ivanovic na quarta-feira. Safarova venceu nesta quinta a chinesa Jie Zheng por 2 a 0 - 7/6 (7/3) e 6/4.

Ainda nesta quinta, a russa Elena Dementieva, número cinco do mundo, teve trabalho para vencer a israelense Shahar Peer por 2 sets a 1, parciais de 6/1, 1/6 e 6/4, em 2h27min de confronto. Agora Dementieva enfrentará a australiana Samantha Stosur, que bateu a francesa Virginie Razzano.

Já a francesa Aravane Rezai, algoz da russa Dinara Safina na quarta, não resistiu à russa Alisa Kleybanova e se despediu da competição por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/4.