Serena vence na estréia em Munique Quatro jogos abriram nesta terça-feira o Masters Cup de Tênis Feminino, que está sendo disputado em Munique, na Alemanha. Os destaques ficaram para as vitórias das norte-americanas Jennifer Capriati e Serena Williams. A espanhola Arantxa Sánchez Vicário e a francesa Sandrine Testud também ganharam e passaram para as quartas-de-final do torneio, que reúne as 16 melhores tenistas da temporada - com desfalques da suíça Martina Hingis e da norte-americana Venus Williams, contundidas. Enquanto Capriati teve dificuldades para derrotar a búlgara Magdalena Maleeva por 2 sets a 1 (2/6, 6/3 e 6/3), Serena Williams passou fácil pela italiana Silvia Farina Elia, com 6/0 e 6/2. Arantxa Sánchez também ganhou tranqüilamente da francesa Nathalie Tauziat, por 6/3 e 6/4. A partida mais disputada do dia foi entre a francesa Amelie Mauresmo e a sua compatriota Testud, que venceu por 5/7, 7/5 e 6/1. A primeira rodada será completada nesta quarta-feira, com mais quatro jogos: Lindsay Davenport (EUA) x Amanda Coetzer (África do Sul), Justine Henin (Bélgica) x Anke Huber (Alemanha), Jelena Dokic (Iugoslávia) x Meghann Shaughnessy (EUA) e Elena Dementieva (Rússia) x Kim Clijsters (Bélgica).