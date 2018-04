Serena vence Safarova e enfrenta Dementieva em Toronto

A norte-americana Serena Williams obteve mais uma vitória tranquila no Torneio de Toronto. Nesta sexta-feira, ela passou pela checa Lucie Safarova, surpresa da competição, ao fazer 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em apenas 57 minutos de confronto.

Número dois do mundo, Serena não deu chances à adversária, que saiu do qualifying e eliminou a sérvia Ana Ivanovic. A americana aplicou sete aces e não teve o saque ameaçado em nenhum momento da partida.

Com mais este resultado, Serena embalou de vez na competição. E, na semifinal do torneio, terá pela frente a russa Elena Dementieva, número cinco do mundo. Dementieva teve mais trabalho para avançar na competição nesta sexta.

Ela saiu atrás no placar contra a australiana Samantha Stosur, mas reagiu com consistência e fez 2 sets a 1, parciais de 6/7 (3/7), 6/1 e 6/3, após 2h14min de confronto.

No sábado, Serena e Dementieva farão o seu décimo primeiro confronto direto no circuito. A americana leva vantagem com seis vitórias, diante de quatro triunfos da russa.