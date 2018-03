Serena, Venus e Kerber ficam fora de duelo entre os EUA e a Alemanha na Fed Cup

O sorteio dos confrontos da primeira rodada do Grupo Mundial da Fed Cup apontou o duelo entre Estados Unidos e Alemanha como sua principal atração. Porém, o anúncio da convocação das equipes determinou uma série esvaziada, pois Angelique Kerber e as irmãs Serena e Venus Williams não vão participar do confronto.

Nova capitã da equipe dos Estados Unidos, Kathy Rinaldi não contará com as finalistas do Aberto da Austrália, vencido por Serena, mas ainda assim poderá utilizar duas jogadoras que se destacaram em Melbourne. São os casos de CoCo Vandeweghe, semifinalista da chave feminina e nona colocada no ranking da WTA, e Bethanie Mattek-Sands, campeã do torneio de duplas e líder da lista de duplistas. Alison Riske e Shelby Rogers completam a equipe norte-americana.

Já a equipe da Alemanha não contará com Kerber, que perdeu a condição de número 1 do mundo para Serena após cair nas oitavas de final do Aberto da Austrália. E o time será formado por Laura Siegemund, Andrea Petkovic, Julia Goerges e Carina Witthoeft.

A série entre Estados Unidos e Alemanha será disputada nos dias 11 e 12 de fevereiro em Maui, no Havaí. O vencedor enfrentará nas semifinais da Fed Cup quem avançar no duelo entre Espanha e República Checa. Os outros dois confrontos das quartas de final serão Bielo-Rússia x Holanda e Suíça x França.