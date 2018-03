Serena volta arrasadora às quadras Foram 8 meses sem jogar oficialmente, por conta de uma cirurgia no joelho esquerdo. Mas parece que nada mudou para Serena Williams. Ao voltar às quadras nesta sexta-feira, pela segunda rodada do Masters Series de Miami, a tenista norte-americana arrasou sua adversária, a espanhola Marta Marrero. Ganhou por rápidos 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/0, em apenas 42 minutos. A mais jovem das irmãs Williams não jogava desde a conquista do título de Wimbledon. Afinal, em agosto de 2003, passou por uma delicada cirurgia. Mas Serena parece não ter perdido a forma que a fez dominar o circuito do tênis feminino por algum tempo. Em Miami, ela já entrou como cabeça-de-chave número 1 e mostrou que pode ser campeã pela terceira vez seguida desse torneio do Masters Series. Serena já está na terceira rodada do torneio, que distribui US$ 6,5 milhões em prêmios - divididos entre as chaves masculina e feminina. Sua próxima adversária sairá do confronto entre a russa Elena Likhovtseva e a checa Barbona Strycova. Em outros jogos do dia em Miami, a japonesa Saori Obata ganhou da russa Alina Jidkova por 6/3, 3/6 e 6/0, a eslovaca Lubomira Kurhajcova derrotou a checa Nicole Vaidisova por 6/2 e 6/4 e a romena Ruxandra Dragomir Ilie venceu a checa Zuzana Ondraskova por duplo 6/4.