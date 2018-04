Serena Williams abandona jogo e pode deixar Masters da WTA

A norte-americana, Serena Williams, abandonou a partida contra a russa Anna Chakvetadze em sua estréia no Masters da WTA, em Madri, e pode deixar a competição por conta de uma lesão na coxa esquerda. A americana, que entrou em quadra com grandes curativos nas duas pernas, pediu atendimento no nono game do primeiro set. Posteriormente, ela voltou a paralisar o jogo após perder a parcial inicial por 6-4 e resolveu desistir. Caso Serena deixe o torneio, dará lugar à francesa Marion Bartoli, primeira reserva. A líder do grupo é Justine Henin, que venceu os dois primeiros jogos e tem sua vaga assegurada à semifinal.