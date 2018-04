Serena Williams abandona o Masters da WTA

A lesão no joelho esquerdo não melhorou e, nesta quinta-feira, a tenista norte-americana, Serena Williams, confirmou sua saída do Sony Ericsson Championships, a versão feminina da Masters Cup, que está sendo disputada em Madri, na Espanha. "Eu achei que tinha como continuar, mas a lesão piorou hoje [quinta-feira] e realmente é muito triste, mas tenho que desistir do torneio", disse Serena, que estava nas últimas três finais da competição. Com a saída de Williams, a tenista francesa Marion Bertoli assume o posto e terá, nesta quinta-feira, que enfrentar a número 1 do mundo, Justine Henin; além disso, Bertoli assume a derrota da tenista norte-americana para a russa Anna Chakvetadze. A temporada começou muito bem para Serena Williams, com a conquista do Gram Slam da Austrália, o oitavo em sua carreira. Depois disso, a tenista teve que conviver com uma série de lesões, como distensão na virilha, dedão da mão direita lesionado e distensão no músculo adutor da perna esquerda.