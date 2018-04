Serena Williams arrasa espanhola em Roma; Sharapova desiste do torneio

ROMA - Duas das principais favoritas ao título tiveram destinos diferentes nesta sexta-feira no Torneio de Roma. Enquanto a número 1 Serena Williams fazia mais uma vítima no saibro italiano, a atual bicampeã Maria Sharapova abandonava a competição, alegando estar "doente".

Serena abriu a rodada desta sexta e, como vinha fazendo desde o início do torneio, apresentou mais uma grande exibição em Roma. Desta vez, cedeu apenas dois games à espanhola Carla Suarez Navarro na vitória por 6/2 e 6/0, em apenas 56 minutos. Em três jogos, a norte-americana ainda não perdeu sets e só cedeu sete games à rivais.

Na semifinal, a número 1 do mundo terá pela frente a vencedora do duelo entre a sérvia Jelena Jankovic e a romena Simona Halep. Serena entrará em quadra na busca pela final embalada por uma série de 22 vitórias seguidas no circuito, desde março.

Poucos minutos após a vitória da líder do ranking, a número dois anunciou que desistia do torneio. Sharapova alegou uma "doença" para deixar a competição antes de disputar sua partida de quartas de final contra a italiana Sara Errani. A tenista da casa vai enfrentar na semifinal a vitoriosa do confronto entre a bielo-russa Victoria Azarenka e a australiana Samantha Stosur.

"Lamento por desistir do torneio. Ainda não me recuperei da doença que tive na semana passada e que voltei na noite passada", afirmou a tenista russa, sem dar detalhes sobre seu problema físico. O abandona de Sharapova acontece a apenas nove dias do início de Roland Garros, torneio de Grand Slam no qual ela tentará defender o título conquistado em 2012.