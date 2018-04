Serena Williams arrasa Kirilenko e vai às quartas de final em Madri

MADRI - A norte-americana Serena Williams não teve maiores dificuldades para confirmar seu favoritismo e avançar às quartas de final do Torneio de Madri. Mesmo diante de uma das cabeças de chave da competição, a russa Maria Kirilenko, 13.ª favorita, a número um do mundo venceu com tranquilidade por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em pouco mais de uma hora de partida.

Além de garantir vaga na próxima fase do torneio, Serena manteve a freguesia para cima de Kirilenko. A norte-americana venceu todos os sete confrontos entre elas. Agora ela terá pela frente a espanhola Anabel Medina Garrigues, número 63 do mundo, que passou às quartas graças à desistência de sua adversária Yaroslava Shvedova.

Em grande fase na temporada, Serena Williams busca seu quarto título em 2013. A norte-americana vem de duas conquistas consecutivas, em Miami e Charleston. Atual campeã em Madri, no entanto, ela corre o risco de perder a liderança do ranking para a russa Maria Sharapova, atual número dois do mundo.