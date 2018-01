Serena Williams arrasa rival e se classifica às quartas em Cincinnati

A norte-americana Serena Williams não está dando chances para ninguém nesta temporada. Nesta quinta-feira, a tenista número 1 do mundo não tomou conhecimento da italiana Karin Knapp, atual 35ª colocada do ranking da WTA, e arrasou a rival com uma fácil vitória por 2 sets a 0 - com parciais de 6/0 e 6/2, em apenas 54 minutos de jogo.

Foram apenas três aces em toda a partida, mas Serena Williams mostrou muita eficiência em outros fundamentos. A norte-americana cedeu apenas sete pontos em seu saque e não enfrentou nenhum break point. Ainda venceu 19 dos 22 pontos disputados quando colocou o primeiro saque em quadra. Na devolução, venceu 59% dos pontos e chegou a cinco quebras a seu favor. E só foi perder games depois que já liderava por 6/0 e 3/0.

Atual campeã em Cincinnati, Serena Williams chegou à sua 45ª vitória na temporada e agora vai reeditar a final de 2014 contra Ana Ivanovic, contra quem tem um amplo retrospecto favorável com oito triunfos e uma derrota. A sérvia venceu de virada a norte-americana Sloane Stephens por 2 sets a 1 - com parciais de 2/6, 6/4 e 6/1.

Em outro destaque desta quinta-feira, a sequência de oito vitórias seguidas cobrou a conta para a suíça Belinda Bencic. Campeã em Toronto no último domingo, a tenista de 18 anos e número 12 do mundo abandonou a partida contra a checa Lucie Safarova, sétima colocada do ranking, depois de perder o primeiro set por 6/2.

"Eu simplesmente não estava 100% hoje (quinta-feira). E para derrotar Lucie ou mesmo competir contra ela, você precisa estar 100%", explicou Belinda Bencic, que citou um incômodo no punho direito como motivo da desistência.

Outra campeã em Cincinnati que venceu foi a sérvia Jelena Jankovic. Vencedora em 2009 e ex-número 1 do mundo - atualmente em 25º lugar -, Jankovic bateu a checa Karolina Pliskova, oitava pré-classificada, por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 3/6 e 7/5. Sua próxima rival será a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova, que ganhou da norte-americana Varvara Lepchenko por 6/3, 3/6 e 6/4.