Serena Williams arrasa Victoria Azarenka e se sagra campeã em Roma

ROMA - Serena Williams encerrou sua participação no Torneio de Roma da mesma forma que começou: arrasando sua oponente. Desta vez, nem mesmo o bom currículo da ex-número 1 Victoria Azarenka foi páreo para a norte-americana. A atual líder do ranking faturou o título no saibro italiano com uma vitória fácil, por 6/1 e 6/3.

O troféu coroou a grande campanha da americana em Roma. Serena não perdeu um set sequer e ainda emplacou três "pneus" em sua trajetória. Ao todo, cedeu apenas 14 games às rivais em cinco partidas. Tal desempenho lhe valeu o segundo título na capital italiana - o primeiro havia sido conquistado em 2002, sobre a belga Justine Henin.

O triunfo em Roma também confirma o excelente momento vivido pela norte-americana de 31 anos. Às vésperas de Roland Garros, Serena acumula quatro títulos consecutivos na temporada (venceu ainda em Miami, Charleston e Madri) e uma série de 24 vitórias seguidas, um recorde pessoal.

Com todo este embalo, a americana não teve dificuldade para abrir 3/0 no set inicial da decisão deste domingo. Desconcentrada, Azarenka esboçou reação no game seguinte, ao quebrar o saque da número 1. No entanto, voltou a perder o serviço por mais duas vezes e sucumbiu no primeiro set.

A segunda parcial teve início mais equilibrado. Azarenka ofereceu maior resistência, mas acabou cedendo a primeira quebra do set. A bielo-russa ainda conseguiu devolver a quebra, mas foi surpreendida pela reação fulminante de Serena, que fechou a partida após 1h33min.

Serena ampliou ainda mais sua vantagem no retrospecto contra a rival. Agora são 12 vitórias, contra apenas duas de Azarenka, no circuito profissional.