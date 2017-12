Serena Williams avança em Toronto A tenista norte-americana Serena Williams derrotou nesta sexta-feira a australiana Barbara Schett por 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-3 e 6-2, e avançou às quartas-de-final do torneio de Toronto. Pelas quartas-de-final da competição, as norte-americanas Monica Seles derrotou a iugoslava Jelena Dokic por 2 sets a 0 enquanto Jennifer Hopkins passou pela sul-africana Amanda Coetzer pelo mesmo placar, a Meghann Shaughnessy venceu a checa Daja Bedanova e Jennifer Capriati eliminou a indonésia Wynna Prakusya.